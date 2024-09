Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer stürzt in Graben

Niederzier (ots)

Am späten Dienstagabend (24.09.2024) kam es auf der K22 zwischen Niederzier und Krauthausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 47-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Mann aus Niederzier befuhr gegen 23:55 Uhr mit seinem Fahrrad die K22 in Fahrtrichtung Krauthausen. Im Bereich der Unfallstelle versuchte er, auf den dortigen Radweg zu wechseln. Aufgrund fehlender Beleuchtung übersah er den dortigen Graben, und stürzte in diesen. Der 47-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung einer funktionierenden Beleuchtung an Fahrrädern hin, insbesondere in der nun kommenden dunklen Jahreszeit. Radfahrer sollten ihre Fahrzeuge regelmäßig auf technische Mängel überprüfen, um Unfällen dieser Art vorzubeugen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell