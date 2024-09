POL-DN: Leiter-Unfall auf der B 56

Aldenhoven (ots) - Am Montagmorgen (23.09.2024) musste eine 57-jährige Fahrerin eines Linienbusses in Aldenhoven auf der Alten Turmstraße eine Notbremsung einleiten. Ein Fahrgast wurde verletzt. Gegen 09:20 Uhr befuhr die 57-Jährige mit dem Linienbus die Alte Turmstraße in Richtung Jülicher Straße. An der Kreuzung zum Place d ´Albert fuhr, ohne auf den Linienbus zu achten, ein weißer Kastenwagen, vermutlich ein ...

mehr