Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fremdenfeindliche Graffiti und Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 05.01.2025 wurde die Polizei gegen 01:45 Uhr über Schmierereien und eine zerstörte Fensterscheibe an der Unterkunft für Flüchtlinge in der Bergstraße informiert. Die Täter besprühten mit schwarzer Sprühfarbe die Fassade der Unterkunft mit rechtsradikalen Symbolen und fremdenfeindlichen Schriftzügen auf einer Fläche von 11 x 2 Metern. Außerdem warfen die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss mit einem Stein ein. Die Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 2871/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Bereits am 03.01.2025 hatten unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr mit schwarzer und roter Sprühfarbe zwei Fassaden eines Mehrfamilienhauses Am Kiesberg großflächig mit rechtsradikalen Zeichen und fremdenfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Auch hier werden Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 2497/2025 entgegengenommen. (CS)

