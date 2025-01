Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in die Gartenanlage "In den Winmühlenäckern"

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Nacht von Freitag zu Samstag, im Tatzeitraum vom 03.01.2025 bis zum 04.01.2025, kam es zu einem Einbruch in die Kleingartenanlage "In den Windmühlenäckern" in der Aumaer Straße in Hohenleuben. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Gartenlauben, indem sie mehrere Türen und Fensterscheiben beschädigten. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 500 EUR. Durch den Einbruch entstand in der Gartenanlage ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Fall um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210, Bezugsnummer: 0002608/2025. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell