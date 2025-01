Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betäubungsmittel besessen

Altenburg (ots)

Am 03.01.2025 erfolgte um 18:35 Uhr eine Personenkontrolle eines 44 - jährigen in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg. Dabei stellte sich heraus, dass dieser geringe Mengen der illegalen Droge - Methampetamin - bei sich hatte. Diese wurde ihm abgenommen und beschlagnahmt. Im Rahmen der Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich nun verantworten. Als Strafandrohung sieht der Gesetzgeber eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor.

