LPI-G: Tankbetrug in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, den 03.01.2025, gegen 17:20 Uhr, wurde ein Tankbetrug auf dem Gelände der Avex-Tankstelle in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes angezeigt. Auf dem Tankstellengelände betankte ein unbekannter VW-Fahrer seinen Pkw und verließ anschließend den Tatort, ohne die Rechnung zu begleichen. Es wurde Benzin im Wert von ca. 60 EUR entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Gegen den unbekannten Täter wurde nun ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz keine Hinweise zum Beschuldigten vorliegen, wird um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03661/6210 unter Angabe der Bezugsnummer 0002371/2025 gebeten. <PH>

