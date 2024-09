Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 31.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr musste ein 57-jähriger Volvo-Fahrer in der Feudenheimer Straße verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Hierfür befuhr er den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer, der mit seiner 45-jährigen Mitfahrerin hinter dem 57-Jährigen fuhr, erkannte das Geschehen und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein weiterer nachfolgender 36-jähriger Fiat-Fahrer hingegen wurde zu spät auf die Situation aufmerksam und prallte in das Heck des Seat. Dieser wiederum wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß auf den vor ihm stehenden Volvo aufgeschoben. Hierbei erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen, die nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Seat wurde derart beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 31.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell