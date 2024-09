Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Fußgänger und Porsche

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstagabend um 20:55 Uhr passierte ein 18-Jähriger bei Grün eine Fußgängerampel in der Rohrbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 101, als er von einem 76-jährigen Porschefahrer angefahren wurde. Der Porsche-Fahrer war in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs und übersah, dass die Ampel für ihn auf Rot stand. Er stieß mit dem 18-Jährigen zusammen, der über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe aufgeladen wurde und dann zu Boden stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An dem Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell