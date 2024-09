Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 592 - Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen; PM Nr. 2

L 592 - Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestern Morgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L592 ein Unfall, bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war auf der BAB 6 von Wiesloch/Rauenberg kommend unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt ab, um dann nach rechts auf die L 592 in Fahrtrichtung Kirchardt abzubiegen. Ein 37-jähriger VW-Fahrer fuhr mit seinen drei Mitfahrern im Alter von 1, 7 und 15 Jahren die L 592 in Fahrtrichtung Reihen entlang. An der Autobahnauffahrt Sinsheim-Steinsfurt wollte der 37-Jährige nach links auf die BAB 6 in Richtung Mannheim auffahren. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Audi-Fahrer und kollidiert in der Folge mit diesem. Die leicht verletzten Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf etwa 90.000 Euro geschätzt wird. Für die Unfallaufnahme wurde die L592 bis etwa 09 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell