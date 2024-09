Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: In mehrere Cabriolets eingebrochen und Wertgegenstände gestohlen - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem bisher unbekannten Gegenstand schlitzte ein noch nicht bekannter Täter bei gleich mehreren Fahrzeugen die Faltdächer an der Fahrerseite auf, um so in die geparkten Pkw im Hardtwaldring zu gelangen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 01 Uhr und 06 Uhr. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich ein Mann in einem der Fahrzeuge aufhielt. Als der Unbekannte bemerkte, dass er auf frischer Tat ertappt wurde, stieg er aus dem Pkw und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Hildastraße davon. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte Bargeld, einen Schlüsselbund und eine Mitgliedskarte eines Fitnessstudios. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um einen Mazda, einen Mercedes-Benz und einen Daimler-Benz. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bezifferbar.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 185cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, schulterlange, blonde und gelockte Haare, bekleidet mit einer knielangen Jeans

Zeugen, die Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell