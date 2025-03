Cloppenburg/Vechta (ots) - Erstmeldung bei laufendem Einsatz - Ammoniakaustritt bei Betriebsunfall in einem Lohner Betrieb für Nahrungsmittelverarbeitung Am Mittwoch, den 05.03.2025, kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Betriebsunfall bei einem Betrieb für Nahrungsmittelverarbeitung am Krimpenforter Berg in Lohne. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei Wartungsarbeiten zu einem Leck an einer Ammoniakleitung. In diesem Kontext wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Neben dem ...

