POL-EL: Nordhorn - VW Golf in der Wilhelm-Raabe-Straße beschädigt

Oberlangen (ots) - Am Mittwoch kam es in Oberlangen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 44-jährige Fahrer eines VW war gegen 6.35 Uhr auf der Wilholter Straße in Richtung Wilholte unterwegs. Als ein hinter ihm fahrender 44-jähriger Motorradfahrer den VW überholen wollte, bog der VW-Fahrer nach links in die Straße Wilholte ab. Daraufhin kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich ...

