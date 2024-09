POL-PPWP: Todesermittlungsverfahren: Geschehen aktuell unklar

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei im Stadtteil Erfenbach. Hier wurde am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der Siegelbacher Straße ein Opel Corsa gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Nach Angaben des betroffenen Fahrzeugnutzers war er selbst erst kurz vor dem Unfall nach Hause gekommen und hatte seinen Pkw am Fahrbahnrand in Höhe des ...

mehr