Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel Corsa gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei im Stadtteil Erfenbach. Hier wurde am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der Siegelbacher Straße ein Opel Corsa gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Nach Angaben des betroffenen Fahrzeugnutzers war er selbst erst kurz vor dem Unfall nach Hause gekommen und hatte seinen Pkw am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 162 abgestellt. Als er bereits im Haus war, hörte der 18-Jährige nur wenige Minuten später ein dumpfes Geräusch. Wie sich herausstellte, hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Opel gerammt und stark beschädigt - an dem Wagen entstand unter anderem ein Achsenbruch. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ein Zeuge, der ebenfalls das Unfallgeräusch wahrgenommen hatte, gab gegenüber den Polizisten an, er habe einen silber-grauen Pkw gesehen, aus dem zwei Personen ausstiegen und um den Opel herumliefen. Anschließend seien die Unbekannten wieder in ihren Wagen gestiegen und davongefahren.

Bei dem Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um ein älteres Modell einer Mercedes A-Klasse gehandelt haben. Die beiden Personen, die ausstiegen, waren ein Mann und eine Frau, ungefähr 50 bis 60 Jahre alt, mit grauen Haaren.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

