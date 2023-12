Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 1. Dezember in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter, ein blauer Transporter mutwillig beschädigt (zerkratzt). Der Transporter stand in der Zufahrt des Parkplatzes vor dem Deverpark in Papenburg. An dem VW Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Zeugen die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

