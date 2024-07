Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnmobil entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenbergstraße

14.07.24, 19:30 Uhr - 15.07.24, 08:45 Uhr

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter ein in der Rabenbergstraße geparktes Wohnmobil. Die Polizei sucht Zeugen. Der 62-jährige Halter hatte sein Wohnmobil am Sonntagabend nahe der Eventkirche verschlossen abgestellt. Als er am Montagmorgen am betreffenden Parkplatz vorbei fuhr musste er feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr da war. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein Reisemobil der Firma "Carado". Am Heck des Fahrzeugs befand sich zudem ein Fahrradträger mit der Aufschrift "T348". Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen in der Nähe der Tatörtlichkeit beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05261-46460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell