Dinklage - Brand in Zimmerei

Am Mittwoch, 05. März 2025 gegen 05:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Straße Dinklager Ring gemeldet. Auf dem Gelände eines Zimmereibetriebes sei es zu einem Brand in einem Lager für Holzspäne gekommen. Der Brand habe sich auf ein weiteres Gebäude ausgedehnt. Eine Weitere Ausbreitung konnte durch die Freiwillige Feuerwehr jedoch verhindert werden. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Eine genaue Schadenssumme liegt noch nicht vor. Nach ersten groben Schätzungen dürfte ein Schaden im höheren 6-stelligen Bereich entstanden sein. Es wurde niemand verletzt. Neben den Kräften der Polizei waren ca. 140 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lohne, Bakum, Lüsche, Dinklage und Brockdorf im Einsatz.

Goldenstedt - Einbruch in Supermarkt

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Dienstag, 04. März 2025 gegen 22:03 Uhr auf das Gelände eines Supermarktes in der Vechtaer Straße und verschafften sich Zutritt zum Markt. Angaben, ob Diebesgut erlangt wurde, liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Lkw

In der Zeit von Montag, 03.März 2025 22:00 Uhr bis Dienstag 04. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an zwei Lkw, verschafften sich Zugang zur Ladefläche und entwendeten diverse Kosmetikartikel. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 04. März 2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Harrislee mit seinem Sattelschlepper die Essener Straße in Richtung Autobahn. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Bakum. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Bakum - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten

Am Dienstag, 04. März 2025 gegen 11:29 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann aus Ennigerloh die Bakumer Straße in Richtung Daren. Hierbei übersah er den vor einer Ampel wartenden Verkehr und fuhr auf den Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Wagenfeld auf. Hierdurch wurde der Pkw des 45-Jährigen auf den Pkw einer 53-jährigen Frau aus Wiesbaden geschoben, ihr Pkw wiederum wurde auf den Pkw einer 38-jährigen aus Löningen geschoben. Hierdurch wurden der 80-jährige und seine 80-Jähirge Beifahrerin, der 45-Jährige und die 53-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. März 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 26-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte seinen Pkw, einen Opel Mokka, auf einem Parkplatz in der Vogtstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. März 2025 gegen 17:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 57-jährigen Mannes aus Hambergen. Diese hatte seinen Pkw, einen Opel Astra Sports Tourer, auf einem Parkplatz in der Lohner Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. März 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Gartenmauer in der Straße Haferkamp. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491 99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. März 2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 04. März 2025 08:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Wiefelstede. Der 23-Jährige hatte seinen Pkw, einen VW Polo, an der Gildestraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

