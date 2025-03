Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Grabschmuck

In der Zeit von Sonntag, 02. März 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch 05. März 2025 12:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Friedhofes in der Kolpingstraße. Sie entwendeten eine Marienstatue von einer der dortigen Grabstätten. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit von Dienstag, 04. März 2025 16:30 Uhr bis Mittwoch, 05. März 2025 07:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Kötterhof, verschafften sich Zugang zu einem Baucontainer und entwendeten Baumaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Unfallbeteiligter flüchtig

Am Mittwoch, 05. März 2025 gegen 09:38 Uhr beabsichtigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem gelben Futtermittel-Lkw von der K 334 aus Vechta kommend nach rechts in Richtung Astrup ab. Hierbei kam er, nach übereinstimmenden Zeugenaussagen, über die Mittellinie. Eine 24-jährige Frau aus Visbek musste mit ihrem Pkw ausweichen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell