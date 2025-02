Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Elch geklaut

Ein Dieb nahm am Wochenende einen Deko-Elch aus Stoff bei Ingoldingen mit. Eine eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Ulm (ots)

Das etwa 100 cm hohe Exemplar stand vor einem Wohnhaus om Ortsteil Muttensweiler im Stadionweg. Wie die Besitzerin der Polizei mitteilte, befand sich das "Wildtier" am Außenbereich des Eingangs. Diese Gelegenheit nutzte wohl ein Unbekannter zwischen Freitag 8 Uhr und Montag 8 Uhr aus und schnappte sich das graue XXL-Stofftier. Das konnte sich offensichtlich nicht dagegen wehren und der Dieb machte sich mit dem recht auffälligen Diebesgut auf und davon. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem dreisten Dieb. In diesem Zusammenhang wurde der Polizei bereits ein Hinweis eines Zeugen bekannt. Am Samstag, gegen 5.30 Uhr, stand wohl vor dem Gebäude ein Fahrzeug mit offener Fahrertür. Ob es sich hierbei um den "Tierentführer" gehandelt hatte, muss die Polizei noch ermitteln. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07583/942020 entgegen. Der ideelle Wert des Elch ist wohl weitaus höher anzusehen, als der materielle Wert von rund 20 Euro.

