POL-UL: (UL) Berghülen - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte am Mittwoch ein Autofahrer bei Berghülen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seinem BMW auf der Landstraße 1236 von Blaubeuren-Asch kommend in Richtung Bühlenhausen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Senior die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der BMW wurde bei dem heftigen Aufprall zurückgeschleudert und dabei um 180 Grad gedreht. Im Graben kam das Fahrzeug total beschädigt zum Stehen. Im Fahrzeug hatten sämtliche Airbags ausgelöst. Der Fahrer hatte Glück und sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den 63-Jährigen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an dem schrottreifen BMW schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Flurschaden und den Schaden an dem Baum muss die Polizei noch ermitteln.

++++0382250

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

