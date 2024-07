Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe wollen nicht aufgeben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als zwei Diebe am Donnerstag, 25.07.2024, das Portemonnaie einer Bielefelderin stehlen wollten, bedrängten sie die Frau zweimal. Eine unbekannte Passantin kam ihr im Bereich des Fußgängerüberwegs Niedernstraße und Renteistraße zur Hilfe.

Bei der Anzeigenerstattung gab die 63-Jährige an, wie sie gegen 16:10 Uhr bemerkt habe, dass ein unbekannter Mann in ihrer Handtasche nach einem Lederbeutel mit ihrem Portemonnaie gegriffen habe. Ihn soll ein weiterer Mann begleitetet und unterstützt haben.

Die Bielefelderin trat dem Duo gegenüber entschlossen auf und sprach es an. Das schien die Diebe einzuschüchtern, denn sie entfernten sich zunächst einige Meter. Doch plötzlich gingen die beiden Männer erneut auf sie zu. Eine unbekannte Frau war auf die Szene aufmerksam geworden und unterstützte die 63-Jährige, so dass sich das Duo endgültig in Richtung Jahnplatz zurückzog.

Die Frau erstattete bei der nahegelegenen Stadtwache eine Strafanzeige und beschrieb die beiden Personen:

Beide Tatverdächtige sollen Ende 20 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen sowie schwarze kurze Haare haben.

Der eine Mann war 175 cm groß und hatte eine sportliche Statur. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle kurze Hose und eine Bauchtasche quer über der Brust.

Der Mittäter war 162 cm groß und hatte eine schmächtige Statur.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell