Polizei Bielefeld

POL-BI: Apothekerin durchschaut Rezeptfälscher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 25.07.2024, meldete eine Apothekenmitarbeiterin ein gefälschtes Rezept und das PKW-Kennzeichen, mit dem der Einreichende davonfuhr.

Ein Mann betrat gegen 16:30 Uhr die Apotheke an der Teutoburger Straße und versuchte, ein Rezept einzulösen. Die Mitarbeiterin nahm das Rezept des, auf sie nervös wirkenden, Mannes in Augenschein und stellte fest, dass die auf dem Rezept eingetragene Arztpraxis nicht mehr betrieben wird. Als der Mann das Geschäft verließ und in einen PKW stieg, notierte sie sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Bei dem auf dem eingereichten Rezept eingetragene Arzneistoff handelt es sich um ein Psychopharmaka. Gegen den 39-jährigen Verdächtigen ist ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell