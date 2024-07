POL-BI: Dieb greift nach Einkauf zu

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Walther-Rathenau-Straße haben Zeugen am Mittwoch, 24.07.2024, nicht nur einen Fahrraddiebstahl bemerkt, sondern auch die Verfolgung aufgenommen. Allerdings gelang es der Diebin, aufgrund einer roten Ampel zunächst zu verschwinden. Gegen 16:45 Uhr bemerkte ein Fußgänger, dass eine ihm unbekannte Frau mit dem Fahrrad einer Anwohnerin auf der Walther-Rathenau-Straße in ...

mehr