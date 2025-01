Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an der Kreisgeschäftsstelle der CDU

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.01.2025, auf Freitag, 24.01.2025, kam es am Konrad-Adenauer-Haus in der Castellstraße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei handelt es sich um die Kreisgeschäftsstelle der CDU in der Lingener Innenstadt. Die am Gebäude angebrachte Beschilderung wurde hierbei durch den/die bislang unbekannten Täter mit blauer Farbe beschmiert. Neben dieser Sachbeschädigung an einem Gebäude einer Partei wurden seit Beginn des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2025 im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim zahlreiche Sachbeschädigungen an verschiedenen Wahlplakaten aller Parteien registriert. Teilweise wurden Plakate auch ganz entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen oder der hier beschriebenen Tat in Lingen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591-87441 in Verbindung zu setzen./hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell