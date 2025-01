Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen sucht Zeugen zu einer versuchten räuberischen Erpressung, die sich am Montagabend (13.01.2025) ereignet hat. In der Zeit von etwa 19:50 Uhr bis 20:10 Uhr wurde ein Jugendlicher zunächst im Bereich des Lookentors in Lingen und anschließend am Bahnhof Lingen (Gleis 1) von einer bislang unbekannten Gruppe von Tätern angesprochen. Die Täter drohten dem Opfer mit Gewalt, sollte es sein Handy nicht aushändigen. Zu einer Herausgabe des Handys kam es jedoch nicht. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung des Parkplatzes am Busbahnhof. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben:

- 5 bis 7 männliche Personen

- etwa 15 bis 16 Jahre alt

- circa 1,60 bis 1,70 Meter groß

- dunkle, kurze Haare

- dunkel gekleidet

- sprachen Deutsch

- mindestens eine Person trug einen Rucksack

- eine auffällige Person war ein kleinerer Junge mit blonden Haaren und Brille

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell