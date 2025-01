POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Polizei warnt vor erhöhtem Einbruchsrisiko: Präventionstipps für Bürger/innen und Firmen

Papenburg (ots) - Am Freitag zwischen 17.15 und 17.27 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen gesicherten Schrank in der Elektroabteilung des Marktkaufs am Ems-Center in Papenburg aufgebrochen und daraus Elektroartikel im Wert von mindestens 10.000 Euro entwendet. Er verstaute die Artikel in einer Tüte und verließ anschließend das Geschäft. Möglicherweise wurde der Diebstahl durch Zeugen beobachtet. Zeugen ...

mehr