Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger raubt 25-Jährigen aus - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am Sonntagmorgen (17. November) nahmen Bundespolizisten einen Heranwachsenden fest, welcher am Hauptbahnhof Dortmund einen Mann ausgeraubt haben soll.

Gegen 5:30 Uhr wurden Bundespolizisten im Bereich des Nordausgangs des Dortmunder Hauptbahnhofs auf einen 25-Jährigen aufmerksam, der wild gestikulierend mit nacktem Oberkörper auf sich aufmerksam machte. Gegenüber den Einsatzkräften gab der deutsche Staatsbürger an, dass er sich zuvor im Personentunnel aufhielt und dort einen 19-Jährigen nach einer Zigarette gefragt habe. Daraufhin soll dieser ihn darum gebeten haben, ihm in Richtung Nordausgang zu folgen. Als der Wohnungslose (19) den Dortmunder (25) schließlich auf sein Mobiltelefon ansprach, fühlte dieser sich unwohl und entfernte sich von dem Deutschen (19). Dieser soll ihm jedoch gefolgt sein und ihn kurz darauf zu Boden gerissen, auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Zudem soll der Aggressor dem Geschädigten die Jacke und den Pullover über den Kopf gezogen und die Kleidung an sich genommen haben, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Polizeibeamten führten den 25-Jährigen dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dortmund zu. Unterdessen fahndeten weitere Einsatzkräfte nach dem Beschuldigten, welchen sie wenig später am Eingang des Dietrich-Keuning-Parks antrafen. Dieser führte die auffällig rote Jacke mit sich, welche als Stehlgut des Dortmunders identifiziert werden konnte.

Als die Uniformierten den 19-Jährigen mit dem Sachverhalt konfrontierten, machte dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund aufgrund eines Wohnungseinbruchsdiebstahls nach dem Aufenthaltsort des Beschuldigten suchen ließ.

Nachdem die eingesetzten Kräfte ihn der Bundespolizeiwache zu führten, hielten sie Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache der Polizei Dortmund. Zur weiteren Vernehmung überstellten die Bundespolizisten den 19-jährigen Deutschen schließlich dem Polizeipräsidium Dortmund. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubs ein.

