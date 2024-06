POL-EL: Meppen - Werkzeug aus Container entwendet

Schüttorf (ots) - In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis gestern 05:45 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und entwendeten dort Container mit etwa 1 Tonne Edelmetallen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

