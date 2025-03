Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 07.03-08.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Geschädigter zu Verkehrsunfallflucht wird gesucht

Am 07.03.2025, gegen 10:10 Uhr beobachtete ein 38-Jähriger Dammer wie es auf dem Parkplatz des Combi Verbrauchermarktes in Damme zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen anderen Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher ist bekannt. Nun wird der geschädigte Pkw gesucht. Dabei soll es sich um einen weißen Kleinwagen, vermutlich aus der Produktion eines asiatischen Autokonzerns handeln. Auf dem Rücksitz des Kleinwagens befand sich vermutlich ein schwarz-roter Kindersitz. Der weiße Pkw müsste an der linken Fahrzeugseite, evtl. am dortigen Außenspiegel, Beschädigungen aufweisen. Zeugen und insbesondere der Fahrzeughalter bzw. -führer werden gebeten sich bei der Polizeistation in Damme zu melden (05491/999360).

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit drei leicht verletzten Personen

Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr am Freitag, 07.02.2025, gg. 17.30 h die B 69, Ortsumgehung von Vechta, von der Auffahrt Lohne in Rtg. Langförden. Dabei überholten sie trotz Gegenverkehrs mindestens einen Lkw. Aufgrunddessen mussten entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen. Dazu gehörten eine 56-jährige aus Diepholz und ein 30-jähriger aus Lohne. Der nachfolgende 36-jährige aus Vechta schaffte es nicht mehr rechtzeitig, seinen Pkw zum Stillstand zu bringen, so dass er auf den Pkw des Lohners auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Pkw noch auf den Pkw der Diepholzerin geschoben. Sowohl die Diepholzerin als auch der Lohner und die 31-jährige Beifahrerin im Pkw des Vechtaers wurden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 20.000,-. Euro. Die Motorradfahrer entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diese sollen zuvor durch ihre Fahrweise u.a. Fahren auf dem Hinterrad aufgefallen sein. Zeugen des Vorfalls bzw. der Fahrweise werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis; Fahren unter Drogeneinfluss

Am 07.03.2025, gegen 14:45 Uhr, konnte ein 32-jähriger aus Wildeshausen mit dem Pkw auf der Bruchweidenstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Dem 32-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell