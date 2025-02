POL-REK: 250224-3: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt - Blutprobe

Bedburg (ots) - Unbekannte erbeuteten Bargeld und Schmuck Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Samstag (22. Februar) in ein Einfamilienhaus in Bedburg eingebrochen sein sollen. Sie sollen mit Bargeld und Schmuck geflüchtet sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per ...

