POL-REK: 250224-1: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Auto und Transporter betroffen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Donnerstagabend (20. Februar) ein Auto in Frechen und in der Nacht zu Donnerstag einen Transporter in Kerpen aufgebrochen haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

