Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250221-2: Zeugensuche nach Diebstählen aus Fahrzeugen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auto und Transporter betroffen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Donnerstagabend (20. Februar) ein Auto in Frechen und in der Nacht zu Donnerstag einen Transporter in Kerpen aufgebrochen haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (19. Februar) 20 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr Werkzeug aus einem VW-Transporter, der an der Bodelschwinghstraße in Kerpen geparkt war.

In Frechen sollen Täter zwischen circa 18.45 Uhr und 20.30 Uhr einen grauen Hyundai, der an der Werner-von-Siemens-Straße (Frechen) gestanden habe, angegangen haben. Ersten Informationen zufolge schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Tasche, eine Geldbörse sowie Kopfhörer.

Polizisten dokumentierten in beiden Fällen die Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell