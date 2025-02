Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250221-1: Polizisten sichern aggressiven Randalierer

Hürth (ots)

Tatverdächtiger bedrohte Passanten und schlug auf zwei Frauen ein

Polizisten haben am Mittwochabend (19. Februar) einen Randalierer (28) in Hürth gesichert. Er soll zuvor Passanten bedroht und zwei Frauen verletzt haben. Nachdem die Beamten den aggressiven Mann überwältigt hatten, legten sie ihm Handfesseln an und brachten ihn auf eine Polizeiwache.

Gegen 18.40 Uhr fuhren Polizisten aufgrund einer gemeldeten Körperverletzung zum Zentralen Omnibusbahnhof an der Theresienhöhe. Zeugen hatten über den Polizeinotruf geschildert, dass ein Mann eine Frau in einem Bus bedroht habe. Als zwei weitere Frauen (27, 30) der Bedrohten im Bus helfen wollten, soll sie der Aggressor geschubst und gegen den Körper und den Kopf geschlagen haben. Rettungskräfte brachten die beiden Geschädigten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen erklärten, dass der Täter nach dem Übergriff in das Einkaufszentrum geflohen sei. Um den Tathergang genau aufzuklären, bitten die Kriminalbeamten darum, dass sich die Frau, die im Bus vom Tatverdächtigen bedroht wurde, unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de meldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 28-Jährige wenige Minuten später im Einkaufszentrum ein Modegeschäft betreten haben. Ein Mitarbeiter habe ihn angesprochen und aus dem Geschäft begleitet. Vor dem Laden habe der Randalierer erneut eine Drohung ausgesprochen. Anschließend sei der aggressive Mann in Richtung einer nahegelegenen Unterbringungseinrichtung geflüchtet.

Dort stellten Polizisten den 28-Jährigen und fixierten ihn. Zwecks Identitätsfeststellung brachten sie den nunmehr Gefesselten zu einer Polizeiwache. Da Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde der bereits polizeibekannte Mann in eine Klinik eingewiesen.

Polizisten stellten während der Anzeigenaufnahme bei dem Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts ein Messer sicher, welches der 28-Jährige vor der Filiale kurz in der Hand gehabt und dort zurückgelassen haben soll.

Die zuständigen Kriminalbeamten haben umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist unter anderem, ob der nunmehr zweifelsfrei Identifizierte auch für eine gegen 18.30 Uhr angezeigte Bedrohungssituation in der Straßenbahn der KVB-Linie 18 verantwortlich ist. Auch hier sollen nach Zeugenangaben andere Fahrgäste angepöbelt und bedroht worden sein. Auch zu diesem Fall hatten Polizisten umgehend die erforderlichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. (jus, he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell