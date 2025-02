POL-REK: 250220-3-K/BN/REK Verfolgungsfahrt unter Drogen - Polizist schießt auf Vorderreifen

Bergheim (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer Unbekannten, die am Mittwochnachmittag (19. Februar) eine Frau in Bergheim um Bargeld betrogen haben soll. Die Täterin sei zwischen 40 und 45 Jahren alt, habe einen hellen Teint und sei zur Tatzeit mit einer Mütze bekleidet gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

mehr