POL-OL: Unfall mit Fahrerflucht: 25-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestellt

Oldenburg (ots) - Der bei einem Verkehrsunfall am 31.12.2024 in Rastede scherverletzte Fußgänger ist leider in der Nacht vom 01.01.2025 auf den 02.01.2025 im Krankenhaus verstorben. (1607505) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: ...

