Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Metalldiebstahl

Betzdorf (ots)

Der Geschädigte hatte auf seinem Grundstück in der Schillerstraße in Betzdorf mehrere Stahlstreben und Metallregale gelagert. Am Freitag, den 03.01.2025, 12:15 Uhr sprachen dort zwei Männer mit einem weißen Mercedes Sprinter vor und fragten nach den gelagerten Metallgegenständen. Da diese nicht zu veräußern waren verließen sie wieder das Grundstück. Am nächsten Tag waren die Regale und Streben schließlich verschwunden. Es wird daher angenommen, dass die beiden Herren vom Vortag später zurückgekehrt sind und die Metallteile entwendet hatten. Person 1: männlich, ca. 175cm groß, 30-40 Jahre alt, Dreitagebart. Person 2: männlich, ca. 185 cm groß, dunkle Mütze

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell