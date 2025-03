Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 07.03.2025, gegen 23:00h, befuhr ein 16-jähiger "Saterländer", mit seinem Kleinkraftrad, die Hauptstraße, in 26683 Ramsloh. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei dem 16-jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,26 Promille. Bei dem 16-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Saterland / OT Sedelsberg -Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 07.03.2025, gegen 23:07h, befuhr ein 39-jähirger, wohnhaft in der Gemeinde Saterland, mit seinem Pkw die Hauptstraße, 26683 Sedelsberg. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 39-jährige händigt den Beamten zwar einen internationalen Führerschein in Form einer ID Card aber keinen nationalen Führerschein aus. Weiterhin ist er bereits seit fast einem Jahr in Deutschland wohnhaft und auch gemeldet. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht-

Am 07.03.2025, gegen 12:50h, befährt eine 77-jährige "Saterländerin" mit ihrem Pkw die "Lange Straße", in 26169 Friesoythe. Hier stößt sie mit ihrem Außenspiegel gegen den Pkw einer 40-jährigen Friesoytherin. Die 77-jährige setzt ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nun erwartete die 77-jährige ein Strafverfahren wegen unerlaubten entfernen vom Unfallort.

