POL-MFR: (590) Exhibitionist vor Kindern in Erlangen aufgetreten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 577 berichtet, griff am Sonntagmorgen (02.06.2024) ein 22-Jähriger zwei Männer in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer an. Die Kriminalpolizei sucht einen wichtigen Zeugen. Gegen 02:40 Uhr waren zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren zu Fuß am Plärrer unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer Am Plärrer 12 trafen sie dort auf ...

