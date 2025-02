Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Northeim (ots)

Northeim, Harztor / Friedhofsparkplatz, Montag, 03.02.2025, 15.40 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Unfallbeteiligter wird von der Polizei angetroffen.

Am Montag befuhr ein 30-jähriger Northeimer mit einem Auto die Northeimer Straße "Harztor" aus Richtung Hammenstedt. Auf Höhe des Friedhofsparkplatzes fuhr ein Auto vom Parkplatz und übersah das von links kommende Auto beim Einfahren in den Straßenverkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt in Richtung Northeimer Stadtgebiet vom Unfallort. Der Northeimer informierte die Polizei nachdem der Mann ein Bild vom Kennzeichen des Unfallautos machen konnte.

Nachdem der Sachverhalt vor Ort durch die Polizei Northeim aufgenommen werden konnte, wurde der 80-jährige Fahrzeugführer an seiner Wohnadresse in Iber angetroffen. Der 80-Jährige gab an, dass seine Fahrzeugfront bereits auf der Fahrbahn war und er kein Auto von links kommend wahrgenommen hatte. Den Zusammenstoß bestätigte der Mann. Da er sich jedoch für den Unfall nicht verantwortlich fühlte, entfernte er sich vom Unfallort. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell