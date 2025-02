POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Schüttewall (Schrebergarten), Samstag, 01.02.2025, 12.00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 12.30 Uhr LINDAU (Wol) - Übers Fenster eingestiegen. Im Zeitraum von Samstag ca. 12.00 Uhr bis Sonntag ca. 12.30 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Gartenhütte eines Schrebergartens in der Straße "Schüttwall" in Lindau einbrechen. Die Personen zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten über das Fenster in das Innere der ...

