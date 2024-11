Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer schwer verletzt

Niederbösa (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge befuhr der 42-Jährige gegen 21.40 Uhr die Landstraße zwischen Niederbösa und Oberbösa im Kyffhäuserkreis, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs kam ein Unfallgutachter an der Unfallstelle zum Einsatz.

