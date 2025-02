Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenhütte

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Lindau, Schüttewall (Schrebergarten), Samstag, 01.02.2025, 12.00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 12.30 Uhr

LINDAU (Wol) - Übers Fenster eingestiegen.

Im Zeitraum von Samstag ca. 12.00 Uhr bis Sonntag ca. 12.30 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Gartenhütte eines Schrebergartens in der Straße "Schüttwall" in Lindau einbrechen.

Die Personen zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten über das Fenster in das Innere der Gartenhütte. Ob aus der Gartenhütte etwas gestohlen wurde, konnte der Geschädigte vor Ort nicht sagen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell