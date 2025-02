Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Northeim (ots)

Northeim - Sudheim, K 414 Suterode Richtung Sudheim, Samstag, 01.02.2025, 15:35 Uhr

Sudheim (pel) - Am Samstag Nachmittag befuhr ein 62-jähriger Lindauer mit seinem Pkw VW die K414 von Suterode in Richtung Sudheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw Peugeot, welcher von einer 29-jährigen Osteroderin geführt wurde. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

Ein 46-jähriger Osteroder, der hinter der Peugeot-Fahrerin fuhr, konnte eine Kollision mit seinem Pkw Jaguar ebenfalls nicht verhindern und kollidierte mit dem Pkw des 62-jährigen Lindauer frontal.

Der verursachende VW-Fahrer und die Peugeot-Fahrerin wurden schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Beifahrer der Peugeot-Fahrerin, ein 28-jähriger Osteroder, und der Jaguar-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Es entstand ein Schaden von ca. 55.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell