Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kupferrohren aus ehemaligem Kurhaus Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6 A, ehemaliges Kurhaus der Stadt Bad Gandersheim. Zeit: Do. 16.02.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 01.02.2025, 12:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte das leerstehende Kurhaus auf und man machte sich an den Leitungen und Rohren zu schaffen. Es wurden Kupferleitungen/Rohre im Materialwert von ca. 5000.- Euro entwendet. Anwohner, Spaziergänger und Kurgäste werden aufgefordert, eventuelle verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeuge am Kurhaus an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Zum Abtransport der Rohre dürften die Täter einen Transporter oder ähnliches Fahrzeug benutzt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell