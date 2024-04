LPI-G: Wahlkreisbüro beschmiert

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (18.-19-04-2024) ging in einer Gartenanlage in der Zeulsdorfer ein bislang unbekannter Täter auf Beutezug. Dabei drang der Täter in insgesamt 16 Gärten gewaltsam ein. Zur seiner Beute kann der Unbekannte jedoch nur einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag zählen. Die Geraer Polizei ermittelt zu den Einbrüchen im besonders schweren Fall und sucht nach Zeugen. (Bezugsnummer 0101025/2024) (PZ) Rückfragen bitte ...

mehr