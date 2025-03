Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 09.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49681 Garrel - Fahrzeugbrand

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 07:30 Uhr geriet in der Falkenstraße in Garrel ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Der Brand konnte durch die FF Garrel gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000,- Euro.

49624 Löningen- Sachbeschädigung am Bauzaun

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 20:15 Uhr schoben drei bislang unbekannte Personen den Bauzaun der Baustelle am Kriegerdenkmal der Lindenallee in Löningen auseinander und gelangten so in den Innenbereich. Hier stießen sie ein im Denkmal sowie alle davor befindliche Gerüste um, die dadurch massiv beschädigt werden. Anschließend flüchteten die drei Personen in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432803840 entgegen.

49685 Emstek - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 08:10 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 50-jähriger PKW- Führer aus Emstek auf der Alten Bundestraße kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobe im Krankenhaus erfolgte. Weiterhin war der PKW -Führer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

49696 Molbergen- Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 13:47 Uhr befuhr eine 86- jährige Molbergerin mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Peheimer Straße. In Höhe des Molberger Doosekanals beabsichtigte sie die Straße zu kreuzen. Dabei übersieht sie den von links kommenden PKW eines 41- Jährigen aus Werlte. Trotz eines sofort eingeleiteten Bremsvorganges und eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Oldenburg geflogen.

49699 Lindern- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 39- jähriger PKW -Führer die Peheimer Straße in Fahrtrichtung Peheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dann ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde ein Telefonmast und ein Baum beschädigt. Der alleinbeteiligte PKW - Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt ins KH Cloppenburg eingeliefert.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 08.03.2025 gegen 21:30 Uhr touchierte ein unbekannt gebliebener Fahrzeugführer, beim rückwärts ausparken, einem am Seitenrand stehenden VW Transporter. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne jegliche Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen konnten den Sachverhalt beobachten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860-115 hierzu entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell