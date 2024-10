Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, bei dem 10 Menschen und ein Hund gerettet wurden. Keine Verletzten. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Samstag, 05. Oktober 2024, 02.25 Uhr, Volkardeyer Weg, Lichtenbroich

Der Feuerwehrleitstelle wurde um kurz vor halb drei in den Morgenstunden ein Wohnungsbrand in einem Gebäude auf dem Volkardeyer Weg gemeldet. Daraufhin wurde umgehend der zuständige Löschzug Flughafenstraße und Münsterstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle waren mehrere Bewohner bereits vor dem Gebäude. Sofort wurde durch den Einsatzleiter nicht nur die Menschenrettung, sondern auch die Brandbekämpfung eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf sind 10 Personen und ein Hund aus dem Gefahrenbereich über Leitern der Feuerwehr gerettet und schnell dem Rettungsdienst übergeben worden. Von den 10 Menschen wurden 6 über Drehleitern und 4 über tragbare Leitern gerettet. Dank des beherzten Eingreifens der Feuerwehrkräfte stand nach eingehender Untersuchung aller geretteten und betroffenen 17 Menschen durch den Rettungsdienst bzw. dem Notarzt fest, dass sich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung keiner der Untersuchten verletzt hat und somit sich weitere medizinische Maßnahmen erübrigten. Nur wenigen Minuten nach Alarmierung konnte der Einsatzleiter "Feuer in Gewalt" melden. Hinter dieser schlichten Meldung steckt allerdings mehr als vermutet: Es bedeutet nichts anderes, als dass das restliche Mehrfamilienhaus, die Nachbargebäude und vor allem die Bewohner vor einem Übergreifen der Flammen und des giftigen Brandrauchs geschützt wurden. An die Brandbekämpfung anschließend wurden mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr das Gebäude und die Brandwohnung von Brandrauch befreit. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften aufgeteilt in 2 Löschzügen, dem Führungsdienst und Sonderfahrzeugen an der Einsatzstelle. Da die Brandursache unklar ist, wurde die Kriminalpolizei zu weiteren Ermittlungen hinzugezogen.

