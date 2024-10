Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kfz-Brand in der Tiefgarage des Kö Bogen 1. Menschen wurden nicht verletzt.

Düsseldorf (ots)

Freitag, 04. Oktober 2024, 16:46 Uhr, Königsallee, Stadtmitte

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am heutigen Nachmittag zu einem Brand an zwei Kfz in der Tiefgarage des Kö Bogen 1. Die Feuerwehr-Leitstelle alarmierte umgehend die zuständigen Löschzüge der Feuerwachen Hüttenstraße und Münsterstraße, die entsprechenden Führungsdienste, den Rettungsdienst sowie weitere Sonderfahrzeuge. Ursächlich brannte ein Kfz. Der Hitzeentwicklung geschuldet wurde ein benachbartes geparktes Fahrzeug ebenfalls entzündete. Beide Verbrenner betriebene Fahrzeuge brannten aus. Durch den Brand wurden die Brandmeldezentrale und die Sprinklerzentrale des Gebäudes Kö Bogen 1 ausgelöst. Die rund 60 eingesetzten Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Wegen der Rauchentwicklung in der Tiefgarage musste im Anschluss an die Brandbekämpfung die Tiefgarage von den Feuerwehrkräften vom Rauch befreit werden. Personen wurden nicht verletzt. Wegen der baulichen Brandschutzmaßnahmen im Gebäude blieben die Obergeschosse des Kö Bogen 1 selbst von Feuer und Rauch verschont.

Der Einsatz konnte nach rund 2,5 Stunden beendet werden. Aufgrund des Einsatzaufkommens kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt.

