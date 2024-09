Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einem Bilker Kiosk - zwei Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. September 2024, 17.49 Uhr, Aachener Str., Bilk

Küchenbrand in einem Bilker Kiosk verursachte Rauchentwicklung im Ladenlokal, zwei Verletzte wurden in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

Um 17.49 Uhr alarmierte es auf den Feuerwachen Flingern und Wersten für ein gemeldetes Feuer auf der Aachener Str., nachdem Anrufer von einer Rauchentwicklung aus einem Düsseldorfer Büdchen berichteten. Als die Wehrmänner und Frauen bereits sieben Minuten später an dem Ladenlokal eintrafen, wurden sie von dem betreibenden Ehepaar vor dem verrauchten Erdgeschoss empfangen.

Laut dem Sechzigjährigen habe es ein Feuer in seiner Küche gegeben, er habe jedoch mit einem Pulverlöscher die Flammen niederschlagen können. Umgehend schickte der Einheitsführer des ersten Löschfahrzeugs einen Atemschutztrupp in die Lokalität vor und lies die Lage erkunden. Vor Ort fanden die Brandbekämpfer ein abgelöschtes Feuer in einer stark in Mitleidenschaft gezogenen und vollständig verkohlten Küche vor. Es wurden Glutnester abgelöscht sowie die verschmorten Reste der Küchenzeile mit einer Wärmebildkamera auf Temperatur kontrolliert. Mit dem Vorgehen wurde das Erdgeschoss gleichzeitig mit Lüftern belüftet, um eine Rauchausbreitung in das angeschlossene Wohngebäude zu verhindern. Der Treppenraum sowie alle weiteren Wohneinheiten des viergeschossigen Gebäudes konnten so weiterhin erfolgreich rauchfrei gehalten werden. Zum Abschluss der Arbeiten musste der Bereich von der Netzgesellschaft Düsseldorf stromlos geschaltet werden.

Die betroffene Frau sowie ihr Mann wurden vom Rettungsdienst untersucht und behandelt, da eine Inhalation von Rauchgasen nicht auszuschließen war und das Messgerät für Kohlenmonoxid eine mögliche Aufnahme von Atemgiften bestätigte, folgte anschließend der Transport in eine Düsseldorfer Klinik. Die Lokalität, welche auch Wohnräume beinhaltete, ist aktuell nicht mehr nutz- und bewohnbar, das Ehepaar kommt bei Verwandten unter.

Zu der Brandursachenermittlung hat die Feuerwehr die Kriminalpolizei hinzugezogen, die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Arbeiten an die Polizei übergeben. Eingesetzt wurden 18 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf für circa eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell