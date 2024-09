POL-EL: Uelsen - Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - In der Zeit von Samstag 20.30 Uhr bis Sonntag 17.00 Uhr wurde an der Hardinghauser Straße in Uelsen ein Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden an der Frontschürze, welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943-92000 entgegen. ...

mehr